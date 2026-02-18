Etiyopya Ziyareti ve Afrika Açılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’ya 11 yıl sonra yapılan ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Addis Ababa’nın Afrika kıtasının diplomasi merkezi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’yı eşit ortaklık temelinde gördüğünü vurguladı. Ziyaretin, Türkiye–Afrika ortaklık politikasının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Vurgusu

Ziyaret kapsamında ticaret, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkânlarının ele alındığını söyleyen Erdoğan, Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda adımlar atıldığını aktardı. Türk firmalarının Etiyopya’daki büyük altyapı projelerine katkı sunabileceğini dile getirdi.

Ankara Süreci ve Bölgesel Barış

Erdoğan, Etiyopya ve Somali arasında güveni güçlendiren Ankara Süreci’nin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, Türkiye’nin bölgede barışın tesisinde aktif rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

“Terörsüz Türkiye” Hedefi

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bu sürecin sadece güvenlik değil, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla da ele alındığını belirten Erdoğan, “Terör sorunu gündemimizden ebediyen çıkacaktır” mesajını verdi.

Gazze ve Orta Doğu Mesajı

Gazze’de yaşananların insanlığın vicdan sınavı olduğunu ifade eden Erdoğan, kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani ve diplomatik girişimlere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

İran–ABD Gerilimi: “Savaş Kimseye Kazandırmaz”

İran ile ABD arasında artan gerilime değinen Erdoğan, yeni bir savaşın bölgeyi daha büyük belirsizliklere sürükleyeceğini belirtti. Türkiye’nin diplomasiden yana tavır aldığını ve askeri müdahalelere karşı olduğunu yineledi.

Avrupa Güvenliği ve Türkiye’nin Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’da yeni bir güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan kurulamayacağını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO içindeki etkin rolüne dikkat çeken Erdoğan, Avrupa Birliği’ne Türkiye’siz bir güvenlik denklemine kapıların kapalı olduğunu söyledi.

CHP’ye Yönelik Siyasi Değerlendirme

CHP içindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, muhalefeti siyasi zeminde eleştirdiklerini ancak hakaret dilini reddettiklerini belirtti. “Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yeni Anayasa ve İç Gündem

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin henüz net bir takvim olmadığını belirten Erdoğan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Nüfus ve Aile Yapısı Uyarısı

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ciddi bir nüfus artış hızı sorunu yaşadığını belirterek, aile yapısının korunmasının stratejik bir mesele olduğunu vurguladı. Bu konuda kapsamlı adımlar atılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta yaptığı değerlendirmeler, Türkiye’nin dış politika vizyonu ve iç gündemine ilişkin yol haritasını bir kez daha ortaya koydu.