Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde cuma gününden itibaren etkili bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kısa sürede sert düşüş gösterecek; özellikle iç ve doğu bölgelerde kış koşulları yeniden hissedilecek.

Yağışların artmasıyla birlikte kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara’nın doğusunda kar ihtimali yüksek değerlendiriliyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde ise nispeten daha ılıman hava ve güneşli aralıklar sürebilir.

Perşembe günü sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş beklenirken, cuma günü haftanın en soğuk günlerinden biri olacak. Birçok ilde sıcaklıkların 0–5 derece bandına, yüksek kesimlerde ve doğuda ise -5 ile 5 derece aralığına gerilemesi öngörülüyor.

Cumartesi soğuk hava etkisini sürdürürken, doğu ve kuzeydoğuda kar yağışı devam edecek; batı bölgelerde ise parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir hava bekleniyor. 19–22 Şubat tarihleri arasında özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarı yapıldı.

Kar yağışı beklenen iller arasında Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Kars öne çıkıyor. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Şubat Çarşamba:

19 Şubat Perşembe:

20 Şubat Cuma:

21 Şubat Cumartesi:

22 Şubat Pazar: