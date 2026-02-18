Adana merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kanser ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar ile uyuşturucu etkisi bulunan hapların usulsüz şekilde piyasaya sürüldüğü iddialarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bir grubun usulsüz reçeteler aracılığıyla temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları; bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığı belirlendi. Şüphelilerin, hasta olmayan kişiler adına reçete düzenleyerek ilaç temin ettiği, bu süreçte bazı hastalardan alınan kan ve idrar örneklerini kullandıkları öne sürüldü.

13 Şubat’ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin’de belirlenen adreslere 600 polis ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda aralarında doktorlar, eczacılar, sağlık çalışanları ve ecza deposu sahiplerinin de bulunduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1622 kutu ilaca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca zanlılara ait yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu, olayla ilgili kamu zararının tespit edilmesi amacıyla ayrı bir inceleme başlattı. Soruşturmanın, bağlantılı kişi ve kurumlar yönünden genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.