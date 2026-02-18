Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde sahasında KCT 1461 Trabzon FK’yı konuk etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşma, Merkez-1 Spor Kompleksi’nde oynanırken, mücadeleye İstiklalspor’un ikinci yarıdaki etkili futbolu damga vurdu.

Karşılaşmaya her iki ekip de hücum ağırlıklı başladı. Konuk takım 34. dakikada Muhammet Emin Sarıkaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole çabuk yanıt veren Kahramanmaraş temsilcisi, 38. dakikada Kemal Rüzgar’ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstiklalspor, baskısını artırdı. 74. dakikada Sadık Baş’ın kafa golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, bu golden sadece 5 dakika sonra yine Sadık Baş’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 86. dakikada Muhammed Akarslan’ın golüyle skoru 4-1’e taşıdı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor, bu sonuçla puanını 54’e yükselterek ligde zirvenin yeni sahibi oldu. Taraftarının büyük destek verdiği mücadelede ortaya konan futbol, şampiyonluk yolunda önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.