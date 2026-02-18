Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Hurma Evi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte artan yoğunlukla dikkat çekiyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya olan talep, Ramazan’ın ilk günlerinden itibaren işletmede hareketliliği artırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden özenle seçilerek getirilen kaliteli hurma çeşitleri, hem lezzeti hem de besin değeriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

34 Farklı Hurma Çeşidi Aynı Çatı Altında

Onikişubat ilçesinde hizmet veren Hurma Evi, toplam 34 farklı hurma çeşidi ile her damak zevkine hitap ediyor. Vatandaşlar, hem günlük iftar sofraları hem de Ramazan’a özel ikramlar için farklı alternatifler bulabiliyor.

Ramazan’la Birlikte Talep Arttı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hurmaya olan ilginin belirgin şekilde arttığını belirten işletme yetkilileri, özellikle iftar saatlerine yakın yoğunluk yaşandığını ifade ediyor. Hurmanın sünnet olması, uzun süre tok tutması ve enerji verici özelliği, tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Vatandaşlar, aileleri için alışveriş yaparken aynı zamanda Ramazan ziyaretleri için de hurmayı hediye olarak tercih ediyor.

Sağlık ve Bereket Bir Arada

Besleyici değeri yüksek olan hurma; lif, mineral ve doğal şeker içeriğiyle özellikle oruç sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar tarafından da iftarın hurma ile açılmasının sindirimi kolaylaştırdığı ve kan şekerini dengeli yükselttiği belirtiliyor. Bu yönüyle hurma, Ramazan sofralarında hem sağlık hem de bereketin simgesi olmaya devam ediyor.

Ramazan’ın Vazgeçilmez Adreslerinden Biri

Kalite, tazelik ve çeşitliliği bir arada sunan Hurma Evi, Ramazan ayında da Kahramanmaraş’ta hurma denildiğinde ilk akla gelen adreslerden biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan işletme, Ramazan boyunca artan taleplere cevap verebilmek için hazırlıklarını sürdürürken, iftar sofralarına lezzet katmaya devam ediyor.