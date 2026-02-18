Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta alışveriş hareketliliği artarken, bazı ürün gruplarında fiyat artışı yaşandığına dair iddialar kamuoyunda gündem oldu. Özellikle et ve tavuk fiyatlarına yönelik değerlendirmeler üzerine Kahramanmaraş Kasaplar Odası’ndan açıklama geldi.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, Ramazan ayı öncesinde kasap esnafının fiyat artışı yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Son günlerde bazı etiketlerde görülen değişimlerin farklı maliyet kalemlerinden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Uyduran, yerel kasap esnafının fırsatçılıkla anılmasının doğru olmadığını vurguladı. Kasapların her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Uyduran, esnafın hem kaliteyi korumaya hem de fiyat istikrarını sürdürmeye büyük özen gösterdiğini söyledi.

Tüketicilere güven mesajı veren Uyduran, vatandaşların gönül rahatlığıyla yerel kasaplardan alışveriş yapabileceğini belirterek, Ramazan ayının tüm esnaf ve halk için hayırlara vesile olmasını temenni etti.