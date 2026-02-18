Etkinliklerin merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanında oluşturulan Ramazan Sokağı olacak. Ramazan ayı boyunca her gün vatandaşların buluşma noktası haline gelecek alanda, manevi atmosferi güçlendiren programlar aralıksız devam edecek.

İftar Öncesi Maneviyat, İftar Sonrası Geleneksel Gösteriler

Ramazan Sokağı’nda kurulan etkinlik çadırında her gün iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve manevi dinletiler gerçekleştirilecek. Ardından alanda günlük 2 bin kişiye iftar yemeği ikram edilerek birlik ve beraberlik ruhu pekiştirilecek.

İftar sonrası saat 20.30’da başlayacak programlarda ise Ramazan geleneğinin vazgeçilmezleri sahneye taşınacak. Meddah anlatımları, gölge oyunu, orta oyunu ve kukla gösterileri, özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Ramazan Sokağı’nda Özel Program Takvimi

Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimler Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

21 Şubat Cumartesi: Tasavvuf musikisinin sevilen ismi Mustafa Belet konseri

24 Şubat Salı: İlahiyatçı ve akademisyen Hasan Kâmil Yılmaz söyleşisi

26 Şubat Perşembe: Yazar Yasin Pişgin söyleşisi

1 Mart Pazar: Sanatçı Mustafa Cihat tasavvuf musiki konseri

3 Mart Salı: Akademisyen yazar Ömer Demirbağ sohbet programı

5 Mart Perşembe: İlahiyatçı Mehmet Emin Ay söyleşisi

7 Mart Cumartesi: Müzisyen Agah Terzi tasavvuf musiki dinletisi

8 Mart Pazar: Psikolog yazar Hatice Kübra Tongar aile ve maneviyat temalı söyleşi

12 Mart Perşembe: Yazar Osman Egin söyleşisi

17 Mart Salı: Şair ve akademisyen Nurullah Genç sohbet programı

Tüm Etkinlikler Ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların programlara davetli olduğu belirtildi. Etkinlik takvimine kahramanmaras.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edilirken, Ramazan Sokağı’nın bu yıl şehrin manevi buluşma noktası olması hedefleniyor.

Sanat, kültür ve maneviyatın iç içe geçtiği Ramazan programlarıyla Kahramanmaraş’ta Ramazan akşamlarının dolu dolu geçmesi amaçlanıyor.