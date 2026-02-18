Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla yürütülen denetimler, Ramazan arifesinde şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı. Marketler, zincir mağazalar ve perakende satış noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına özellikle fiyat uygulamaları mercek altına alındı.

Etiket ve Kasa Fiyatları Tek Tek Karşılaştırıldı

Denetimlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum ayrıntılı şekilde incelendi. Ekipler, etiketlerde yer alan fiyatların kasada birebir uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederken; raf düzeni, ürün yerleşimi ve bilgilendirme etiketlerinin mevzuata uygunluğu da gözden geçirildi.

Son Kullanma Tarihlerine Sıkı Takip

Fiyat kontrollerinin yanı sıra halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda güvenliği konusunda da titiz bir çalışma yürütüldü. Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ekipler tarafından tek tek kontrol edilerek, tüketilmesi risk taşıyan veya tarihi geçmiş ürünlere kesinlikle müsamaha gösterilmedi.

“Denetimlerimiz Kararlılıkla Sürecek”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek için şehrin muhtelif noktalarında denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet alması en temel önceliğimiz. Bu doğrultuda hem fiyat istikrarını hem de gıda güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.