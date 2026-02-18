Kahramanmaraş genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman ise yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Özellikle Göksun, Tekir, Suçatı, Şahinkayası, Geben, Çukurhisar, Kurucaova ve Andırın çevrelerinde yağışların daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sulu kar ve yükseltiye bağlı yoğun kar ihtimali bulunuyor. Tekir’den Göksun ve Pınarbaşı yönüne, ayrıca Andırın–Geben–Göksun hattında etkili sulu kar ve yer yer kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Yetkililer, il genelinde yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görüleceğini ve yağış miktarının yer yer oldukça fazla olabileceğini belirtti. Bugün Türkiye genelinde en yoğun yağışların Kahramanmaraş ve çevresinde görülmesi bekleniyor.

Toprağın büyük ölçüde suya doymuş olması nedeniyle ani sel, su taşkını, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklere karşı özellikle kırsal ve dağlık alanlarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Hava koşullarındaki değişimlerin yakından takip edildiği ve gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin paylaşılacağı ifade edildi.

🔶 Günün En Yüksek Sıcaklıkları 🔶

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 10–11 °C

Göksun, Nurhak: 6–8 °C

Afşin: 9 °C

Elbistan: 10 °C

Ekinözü: 9 °C

Çağlayancerit: 9 °C

Andırın: 7 °C

Rüzgârın güney ve doğu yönlerden zaman zaman sert esmesi beklenirken, Nurhak, Berit, Engizek ve Binboğa çevrelerinde kısa süreli fırtına benzeri rüzgârlar görülebileceği bildirildi. Vatandaşların ve sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.