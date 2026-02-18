Özellikle iş yemekleri ve aile buluşmaları için tercih edilen Katiphan Maraj, geniş ve konforlu VIP salonları ile misafirlerine rahat ve huzurlu bir iftar ortamı sunmayı hedefliyor. Restoran, Ramazan süresince saray mutfağından ilham alan özel tatları sofralara taşımaya hazırlanıyor.

Ramazan menüsünde her güne özel iki ayrı ana yemek seçeneği sunulurken; Bademli İncikli Acem Pilavı, Helise, Tas Pilavı, Maraş Tava, Soğan Kebabı, Fıstıklı Bademli İncikli Pilav, Ekşili Aya Sulusu ve Ekşili Köfte gibi Kahramanmaraş mutfağının öne çıkan lezzetleri yer alıyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorba çeşitlerinde ise Toyga Çorbası, Ekşili Çorba, Yayla Çorbası ve Ezo Gelin Çorbası misafirlere sunuluyor.

Katiphan Maraj Restoran, Ramazan ayının manevi atmosferini zengin mutfağı ve sıcak misafirperverliğiyle birleştirerek, misafirlerine unutulmaz iftar sofraları yaşatmayı amaçlıyor.