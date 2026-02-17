Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yerine getirmeleri amacıyla ramazan ayı öncesinde 95 yükümlü görevlendirildi.

Yükümlüler, kentin sembol ibadethanelerinden Abdulhamithan Cami başta olmak üzere ihtiyaç duyulan 153 caminin iç ve dış mekanlarında detaylı temizlik yaptı.

Cami ve mescitlerin halılarını süpüren yükümlüler, daha sonra mermerleri, kütüphane bölümlerini, ayakkabılıkları, mihrap, minber ve avizeleri titizlikle temizledi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller de Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve ramazan ayı öncesinde camilerin temizliğini gerçekleştiren yükümlülere teşekkür etti.