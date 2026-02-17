Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), USB Certification, Habitat Derneği ve SwatchLOOP iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, KMTSO Mehmet Balduk Meclis Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sanayinin dönüşüm sürecinde sürdürülebilir üretim anlayışının önemine dikkat çekilen programda, çevresel sorumluluk, döngüsel ekonomi, karbon ayak izi yönetimi ve yeşil dönüşüm süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Alanında uzman konuşmacılar ve sektör temsilcilerinin yer aldığı program; panel tartışmaları, özel oturumlar ve networking aralarıyla katılımcılara yalnızca teorik bilgiler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda pratik ve uygulanabilir çözümler konusunda yol gösterici bir perspektif kazandırdı.

Katılımcılar, sürdürülebilir üretim modellerinin rekabet gücünü artırmadaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, küresel pazarlarda giderek artan sürdürülebilirlik standartlarının Türk tekstil sektörüne etkileri değerlendirilirken, firmaların yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlaması için atılması gereken adımlar detaylı şekilde ele alındı.

Uzmanlar, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, sektörün geleceği açısından zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti.