Binevler Mahallesi’nde 60 Milyon TL’lik yatırımla yükselen projede kaba inşaat tamamlanırken, ince işçilikler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Taşıyıcı metal imalatları, mekanik tesisat kurulumları, asma tavan montajı, ıslak hacim kaplamaları, aydınlatma altyapısı ile dış cephe yalıtım ve kaplama işlemleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekiplerin titiz çalışmasıyla tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Tüm Çocukların Buluşma Noktası Olacak

Toplam bin metrekarelik alan üzerine iki katlı olarak tasarlanan merkez, çocukların yalnızca akademik değil; sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunacak çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandı.

Çocuklara özel modern kütüphanelerin yer alacağı merkezde; çeşitli sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel rehberlik ve danışmanlık görüşmeleri için özel odalar, geniş fuaye alanları ve çocuk gelişimine uygun tematik tasarımlar bulunacak.

Sadece kitap okuma mekânı olmanın ötesine geçerek çocuklara sanat, kültür ve eğitimle iç içe bir atmosfer sunacak olan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi, ailelerin güvenle tercih edeceği, çocukların ise merak ve heyecanla ziyaret edeceği yeni bir buluşma noktası olacak.