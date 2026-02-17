Açılış programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etüt salonları, okul velilerinden Sibel Öz’ün maddi ve manevi katkılarıyla oluşturulurken, Okul Aile Birliği Başkanı Ziya Kaptanoğlu da sürecin her aşamasında aktif rol aldı. Okul–veli iş birliğiyle tamamlanan proje, öğrencilerin daha nitelikli ve verimli bir ortamda ders çalışabilmelerini amaçlıyor.

Açılış kapsamında etüt salonlarından birine, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden okul öğretmenlerinden İlker Görgülü’nün adı verildi. Diğer etüt salonu ise projeye önemli katkı sunan veli Sibel Öz’ün ismiyle hizmete açıldı. Törene, İlker Görgülü’nün annesi Sıdıka Görgülü de katıldı.

Protokol üyeleri konuşmalarında, yapılan çalışmanın eğitim kalitesini artırma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Okul yönetimi ise etüt salonlarının öğrencilerin akademik başarısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, destek veren tüm velilere, Okul Aile Birliği’ne ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.