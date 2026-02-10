Hicri takvim gereği her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken başlayan Ramazan ayı, 2026 yılında Şubat ayının ikinci yarısında başlayıp Mart ayının ortasında sona erecek.

Diyanet’in açıkladığı takvime göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak, 19 Şubat Perşembe günü ise yılın ilk iftarını yaparak oruç ibadetine başlayacak.

Ramazan’a Kaç Gün Kaldı?

Bugünden itibaren Ramazan ayının başlangıcına geri sayım başladı. İlk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Ramazan’a kalan süre, bulunduğumuz tarihe göre değişmekle birlikte, hazırlıklarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

2026 Ramazan Ayı Takvimi

Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayına ilişkin önemli tarihler şöyle:

İlk Sahur:

18 Şubat 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece

Ramazan’ın 1. Günü (İlk Oruç):

19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi:

Ramazan Arefesi:

19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan ayı 2026 yılında 29 gün sürecek ve 19 Mart Perşembe günü arefe ile sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı 2026 yılında Mart ayı içinde idrak edilecek.

Ramazan Bayramı Günleri

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

Bayramın hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte, 19 Mart Perşembe günü yarım gün arefe tatili de eklendiğinde toplamda 3,5 günlük bayram tatili oluşacak.