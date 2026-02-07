Milli Savunma Bakanlığının (MSB) girişimleriyle, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaşanan unutulmaz bir insanlık anı, üç yıl sonra yeniden hayat buldu. Deprem sırasında parkasını verdiği genç kızın hafızasında yer eden emekli albay Raşit Çelik, afetzede Beliz Aydın ile yeniden buluştu.

Depreme Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi’ndeki anneannesinin evinde yakalanan 19 yaşındaki Beliz Aydın, sarsıntıyı yara almadan atlattı. Ancak hemen ardından annesi ve ağabeyinin yaşadığı evin yıkıldığını öğrendi.

Enkaz başında verilen parka

Yıkılan binanın başına koşan Aydın, jandarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarını gözyaşları içinde izlerken, arama kurtarma faaliyetlerine katılan albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak üşüyen genç kıza verdi.

Yaklaşık 13 saat süren çalışmaların ardından Aydın’ın annesi ve ağabeyi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Betül Günyaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; ağabey Abdurrahman Aydın ise iki bacağını diz altından kaybetti.

“O anı hiç unutmadım”

Annesini kaybeden, ağabeyiyle hayata tutunmaya çalışan Beliz Aydın, deprem sonrası yaşadıklarını anlatırken, enkaz başında kendisine parka veren askeri hiç unutmadığını dile getirdi. Yapılan girişimler sonucunda Aydın ile emekli albay Raşit Çelik, yıllar sonra yeniden bir araya getirildi.

Buluşma sırasında duygularına hâkim olamayan genç kız, Çelik’e depremde gösterdiği yardım ve insanlık için teşekkür etti.

“Asıl kahramanlar sahadaydı”

Emekli albay Raşit Çelik ise o günlerde askerleriyle birlikte enkazlarda yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Ben orada size yardım ederken askerlerimiz fedakarca, hayatlarını riske atarcasına enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı. Belki parka gündeme geldi ama işin bir de görülmeyen yüzü var. Orada çok fazla faaliyetler gerçekleştirildi. Özellikle ilk 3 gün çalışmalarımız çok yoğundu." diye konuştu.

Çelik, yaşananların hafızasından hiç silinmediğini vurguladı.

Anlamlı hediyeler

Ziyaretin sonunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından, depremde iki bacağını kaybeden Abdurrahman Aydın’a akülü sandalye, Beliz Aydın’a ise tablet hediye edildi.

Üç yıl sonra gerçekleşen bu buluşma, depremin ortasında yaşanan küçük bir iyiliğin, yıllar sonra bile ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.