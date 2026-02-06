Erdoğan, mesajında depremde yaşamını yitirenlerin unutulmayacağını belirterek, hatıralarının daima yaşatılacağını ve geride kalan emanetlere sahip çıkılacağını ifade etti.

Depremin ardından yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için millete verilen sözün yerine getirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl gibi kısa bir sürede depremden etkilenen şehirlerin yeniden imar ve ihya edildiğini belirtti.

Paylaşımında, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, verilen sözlerin tutulduğunu kaydetti.