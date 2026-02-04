Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarında yapılan artış sonrası oluşan fark ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasıyla oluşan farklar bugün itibarıyla ödenecek.

Açıklamada, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığının 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılarak, bu düzenleme kapsamında emekliler ve hak sahiplerine yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi yapılacağı bildirildi.

Ödemeler Banka ve PTT Üzerinden

SGK, fark ödemelerinin emeklilerin halihazırda maaş aldıkları banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir veya aylık aldıkları banka ya da PTT şubelerinden bugün itibarıyla tahsil edebileceklerdir.”

Yetkililer, ödemelerin gün içerisinde hesaplara yansıyacağını belirterek, tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu.