Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen binlerce aday, 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geç başvurulara odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınav öncesi, başvuru sürecini kaçıran adaylar için son fırsat sunuluyor.

MSÜ Geç Başvuruları Alınıyor

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak’ta başlayan MSÜ 2026 başvuruları 29 Ocak’ta sona erdi. Bu süreci kaçıran adaylar için geç başvurular 3 Şubat Salı günü alınacak. Adaylar, başvurularını saat 23.59’a kadar www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSÜ 2026 Sınavı Ne Zaman?

Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılacağı MSÜ 2026 sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na öğrenci temini açısından büyük önem taşıyor.

Başvurular Sadece İnternetten

MSÜ geç başvuruları yalnızca ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Adayların, başvuru süresini kaçırmamaları ve işlemlerini son saate bırakmamaları konusunda uyarı yapıldı.