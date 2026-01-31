Sosyal Güvenlik Kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu), emekli maaşlarında yapılan artıştan kaynaklanan fark ödemelerine ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. SGK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığının 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında, emekliler ve hak sahiplerine yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi yapılacağı bildirildi.

SGK açıklamasında, fark tutarlarının emeklilerin maaşlarını aldıkları mevcut ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirileceği belirtilerek, ödemelerin 4 Şubat 2026 tarihinde banka hesapları ve PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edilebileceği duyuruldu.

Açıklamanın sonunda, yapılan artışın tüm emekliler ve hak sahipleri için hayırlı olması temennisine yer verildi.