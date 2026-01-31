Bakanlık denetimleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli bazı firmalarda yapılan incelemelerde, özellikle baharat ve süt ürünleri grubunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre; pul biber ve toz biber ürünlerinde domates karışımı kullanıldığı, bazı ürünlerde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin tespit edildiği açıklandı.



Ayrıca kentte faaliyet gösteren bazı işletmelerin ürünlerinde etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicinin yanıltıldığı belirlendi. Bakanlık tarafından ifşa edilen firmalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Kahramanmaraşlı vatandaşlara ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri, güvenilir markaları tercih etmeleri ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel listeleri düzenli olarak takip etmeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.