Olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2021 yılında meydana geldi. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin dünyaya gelen bebekleri Deniz Esin’e henüz 5 günlükken şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire H.D.B.’nin, bu eylem sonucu bebeğin bedensel ve zihinsel engelli kaldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen H.D.B., Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yargılama süreci ise halen devam ediyor.

Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, hemşirenin başka bir bebeği yatağa yatırdıktan sonra tokat attığı anlar da tespit edildi. Yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan hemşire H.D.B.’nin, olay anlarına ilişkin görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında erişim engeli talebinde bulunduğu da öğrenildi. Kahramanmaraş 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla yapılan başvuru, mahkeme tarafından reddedildi.