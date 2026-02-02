İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Makine Ekipman Dağıtım Töreni’nde üreticilere salça makinesi, taşınabilir güneş enerji sistemi, basınçlı su tankeri ve daha birçok ekipman hibe edildi.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, ilgili müdürlükler ve üreticiler yer aldı.

Yaklaşık 22 Milyon TL tutarındaki hibe desteği ile tarımda teknolojinin yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

“Kahramanmaraş Tarımda Öncü ve Örnek Şehir Olmaya Devam Ediyor”

Tarımda sürdürülebilirlik ve üretimde rekabet gücünün artırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Tarım sektörünün tüm dünya için ne kadar önemli bir noktada olduğu hepimizin malumu. Stratejik, vazgeçilmez ve ikamesi olmayan bir sektör. O yüzden çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin üreticilerimize sağladığı destekler de bunu gösterir ölçüde. Destekler her geçen yıl artarak devam ediyor. Kahramanmaraş’ımız da tarımda öncü ve örnek şehir olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“2026 Yılında Yatırım Hedefimiz 6 Milyar TL Olacak”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise, “Kırsal dezavantajlı alanlarda geliştirdiğimiz bu proje ile üreticilerimize makine ekipman desteği yaptık. 2025 yılında Kahramanmaraş’ta bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma yatırımları ve dış kaynaklı projelerle 4,4 Milyar TL’lik bütçe ile yılı kapattık. 2026 yılında da bu hedefi 6 Milyar TL olacak” diye konuştu.