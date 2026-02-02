Kahramanmaraş’ta rezerv alan projeleri kapsamında sürdürülen bir inşaat çalışması, ölümle sonuçlanan bir iş kazasına sahne oldu. İnşaat alanında çalışan bir işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek bulunduğu kattan aşağı düştü.

Olayın ardından çevredeki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır yaralanan işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazanın yaşandığı inşaat alanında güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerde kazanın iş güvenliği tedbirlerine uyulmaması ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.