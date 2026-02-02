Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, kurum müdürleri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, afet risklerine karşı dirençli sistemler kurulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından çıkarılması gereken derslere vurgu yaptı. Kirişçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz kendimizi tanımadan, uzaktakileri tanımaya çalışan bir topluluk hâline geldik. Öncelikle kendimizi tanıyacağız, risklerimizi doğru analiz edeceğiz. Çünkü riskler vardır ve bu risklerin doğuracağı afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek zorundayız.”

6 Şubat depreminin üzerinden geçen süreye dikkat çeken Kirişçi, toplumların afet hafızasını diri tutması gerektiğini belirterek, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür, çabuk unutuyoruz. Ancak bu depremin acılarını unutmamız mümkün değil. Bu yaşananlardan ders çıkararak daha fazlasını yapmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, II. Uluslararası İstiklal Sempozyumu’nun, üniversitenin bilimsel vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

İki gün sürecek olan II. Uluslararası İstiklal Sempozyumu, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odağında disiplinlerarası bilimsel paylaşımlara ev sahipliği yapacak.