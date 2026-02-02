İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Makine Ekipman Dağıtım Töreni’nde üreticilere salça makinesi, taşınabilir güneş enerji sistemi, basınçlı su tankeri ve daha birçok ekipman hibe edildi.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, ilgili müdürlükler ve üreticiler yer aldı.

“2026 Yılında Üreticilerimize Desteklerimizi Artırarak Sürdüreceğiz”

Sağlanan destek sayesinde üreticilerin daha verimli üretim yapabileceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından çok büyük bir acıyı hep birlikte yaşadık ancak şimdi şehrimizde her alanda çok daha iyiye doğru gidiyoruz. Tarım sektöründe de Kahramanmaraş’ımız en özel günlerini yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimizde tarımsal üretimin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2025 yılında bugüne kadarki en büyük desteği sağladık üreticilerimize. 2026 yılında da üreticilerimize desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.