Milli Eğitim Bakanlığının “İlk dersimiz bayrak sevgisi” projesi doğrultusunda Kahramanmaraş’ta da yeni dönemin ilk haftasında okullarda milli değerleri öne çıkaran etkinlikler, Türk bayrağı sevgisi teması il genelinde eğitim faaliyetlerine yansıtıldı, okul binaları ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Onikişubat Mevlana İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur öğrencilerin birlik beraberlik ve vatan bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını yerinde görüp sınıflarda minik öğrencilere bayrak sevgisini bilinçlendirecek sorular yönetti ve sınıflarda bayrak sevgisini anlatan şiirleri öğrencilerden dinledi, onları tebrik etti.