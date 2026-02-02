Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal, ligin önemli karşılaşmalarından birinde Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geliyor.
Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 3 Şubat 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
Maç Hangi Kanalda?
Kahramanmaraş İstiklal – Çayırova Bld. Basketbol 1. Ligi maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maç Bilgileri
-
Maç: Kahramanmaraş İstiklal – Çayırova Bld.
-
Lig: Türkiye Basketbol 1. Ligi
-
Tarih: 03 Şubat 2026 Salı
-
Saat: 20.00
-
Yayın: HT Spor
Kahramanmaraş temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, mücadele basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.