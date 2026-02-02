Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal, ligin önemli karşılaşmalarından birinde Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geliyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 3 Şubat 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Maç Hangi Kanalda?

Kahramanmaraş İstiklal – Çayırova Bld. Basketbol 1. Ligi maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç Bilgileri

Kahramanmaraş temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, mücadele basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.