Edinilen bilgilere göre, 31 Ocak 2026 günü saat 15.45 sıralarında taş ocağından aldığı molozları taşıyan kamyonun frenlerinin tutmaması sonucu sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, şantiye yolunun kenarında bulunan toprak birikintisine çarparak devrildi.

Kazada kamyon şoförü Samittin Akyar (45) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Akyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akyar’ın naaşı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.