AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, güçlü katılımın olduğu, dayanışma ve birlik mesajlarının ön plana çıktığı bir atmosferde düzenlendi.

Programda konuşan Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili Dr. Tuba Köksal, kadınların siyasette ve sahadaki çalışmalarının AK Parti’nin başarısında kilit rol oynadığını vurguladı.

Kadınların fedakârlıkla yürüttüğü teşkilat çalışmalarının toplumun her kesimine dokunduğunu ifade eden Köksal, istişare kültürüyle güçlenen yapının Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.