Kapıçam’da Duygusal Anlar

Ramazan Bayramı öncesinde Kahramanmaraş’ta yürekleri burkan ama bir o kadar anlamlı bir program düzenlendi.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Kapıçam Deprem Şehitliği’nde yer alan kimsesizler mezarlığını ziyaret ederek burada yatan vatandaşlar için dualar etti.

Kabirler Başında Dua ve Çiçekler

Ziyaret kapsamında kabirler tek tek ziyaret edilirken, mezar başlarında dualar okundu. Ekipler tarafından kabirlere çiçekler dikilerek, kimsesizlerin yalnız olmadıkları bir kez daha gösterildi.

“Kimsesizler Unutulmamalı”

Programda yapılan açıklamalarda, kimsesiz olarak defnedilen vatandaşların da hatırlanması gerektiği vurgulandı.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, ziyaretin anlamına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kapıçam Deprem Şehitliği’nde yatan kimsesiz kardeşlerimizi ziyaret ederek dualar ettik. Biz inanıyoruz ki kimsesizlerin gerçek sahibi Yüce Rabbimizdir. Ancak bizlere düşen görev de onları unutmamak, hatırlamak ve vefa göstermektir. Bu bilinçle her zaman ihtiyaç sahiplerinin ve gönlü mahzun kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayram Öncesi Anlamlı Mesaj

Şahbazlı, özellikle bayram öncesinde yapılan bu tür ziyaretlerin toplumsal duyarlılığı artırdığına dikkat çekerek, ihtiyaç sahipleri ve gönlü kırık insanların her zaman hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Dernek olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şahbazlı, benzer faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Manevi Atmosferle Son Buldu

Dualar eşliğinde gerçekleşen ziyaret, katılımcıların kabirler başında yaptığı anmaların ardından sona erdi.

Program, bayram öncesinde vefa, merhamet ve dayanışma duygularının bir kez daha güçlü şekilde hissedilmesine vesile oldu.