Bayram Öncesi Fırınlarda Yoğun Mesai

Kahramanmaraş’ta bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, şehrin simge lezzetlerinden Maraş çöreği için fırınlarda yoğunluk yaşanıyor.

Şehrin dört bir yanında faaliyet gösteren fırınlarda ustalar, artan talebi karşılayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren üretime başlıyor. Gün boyu süren mesaiyle birlikte tezgâhlar bayram çörekleriyle dolup taşıyor.

Vatandaşlar Siparişlerini Öne Çekti

Bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan Maraş çöreği için vatandaşlar da hazırlıklarını erkenden yapıyor.

Yoğunluk yaşamamak isteyen birçok kişi, çörek siparişlerini günler öncesinden vererek bayram öncesi oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmeye çalışıyor.

Geleneksel Lezzet Sofralardaki Yerini Koruyor

Maraş çöreği, sadece bir bayram ikramı değil; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın köklü kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Özellikle bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilen çörek, hem lezzeti hem de taşıdığı anlamla yıllardır sofraların baş köşesinde yer alıyor.

Fırıncılardan Uyarı: “Son Güne Bırakmayın”

Fırın işletmecileri, bayrama yaklaşıldıkça sipariş yoğunluğunun daha da artacağını belirtiyor.

Vatandaşlara çağrıda bulunan ustalar, mağduriyet yaşanmaması için çörek siparişlerinin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Bayramın Kokusu Şehri Sardı

Kahramanmaraş’ta fırınlardan yükselen çörek kokuları, bayramın yaklaştığını adeta hissettiriyor.

Şehirde hem geleneksel lezzetler hem de bayram hazırlıkları, eski bayramların sıcaklığını yeniden yaşatıyor.