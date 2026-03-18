Play-Off mücadelesi öncesinde düzenlenen iftar programında spor camiası ve protokol bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Maraş Gücü Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve kulübe destek veren sponsor firma temsilcileri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Maraş Gücü Spor Kulübü’nün elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü “Her zaman Maraş Gücü Spor Kulübümüzün ve sporcularımızın yanındayız. Kulübümüze elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise Maraş Gücü Spor Kulübü’nü Play-Off başarısından dolayı tebrik etti. “Sporcularımıza Play-Off mücadelelerinde başarılar diliyorum. Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Maraş Gücü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Dağlı da yaptığı konuşmada, kulübün kuruluş sürecinde ve elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Dağlı, “Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir’in öncülüğünde kurulan kulübümüz bugün Play-Off’lara yükselmenin gururunu yaşıyor. Bu süreçte bizlere destek olan Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mehmet Şahin’e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘Sporla Hayata Yeniden Başla’ projesine verdikleri desteklerden dolayı Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mehmet Şahin’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Programda Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilirken, iftarın ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi.