Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlere yönelik düzenlediği YKS Kampı, coğrafya ve tarih dersleriyle sona erdi.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen kampın son gününde öğrenciler, alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelerek sınav yolculuklarına önemli katkılar sağladı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kampın son gününde, Türkiye’nin yakından tanıdığı eğitimciler Murat Bakır ve Hasan Benlioğlu öğrencilere ders verdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği programda, sınavlara yönelik pratik bilgiler ve soru çözüm teknikleri paylaşıldı. Etkileşimli geçen derslerde öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan eğitmenlere yöneltme imkânı buldu.