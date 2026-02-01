Kahramanmaraş’ın kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Başkonuş Yaylası, etkili olan kar yağışı ve sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler ve aileler, tatili fırsat bilerek yaylaya akın ederken, bölge kış turizmi açısından hareketli günler yaşamaya başladı.

Beyaza bürünen Başkonuş Yaylası, sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçilere kartpostallık görüntüler oluşturdu. Temiz havası ve eşsiz doğasıyla her mevsim ilgi gören yayla, kış aylarında da Kahramanmaraş turizmine önemli katkı sağladı. Kar yağışının ardından artan ziyaretçi sayısı, kentin kış turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sömestir tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, Başkonuş Yaylası’nda hem karın keyfini çıkardı hem de şehir hayatının stresinden uzaklaşma imkânı buldu. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, yaylada oluşan manzaralara yoğun ilgi gösterdi.

Kış mevsiminde artan hareketlilikle birlikte Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş’ın kış turizmine değer katan önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.