Bayram Trafiğinde Yeni Dönem

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Yoğun trafik öncesinde İçişleri Bakanlığı’ndan sürücülere önemli bir hizmet sunuldu.

Bakanlık tarafından geliştirilen dijital sistem sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri güzergâh üzerindeki trafik denetimlerine dair bilgi alabiliyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Uygulama, sürücülere birebir konum paylaşımı yapmak yerine genel bir denetim yoğunluğu sunuyor. Böylece sürücüler yol üzerindeki radar ve uygulama sayıları hakkında fikir sahibi olabiliyor.

Harita üzerinde yakınlaştırma yapıldığında ise kontrol noktalarının bulunduğu bölgeler daha net şekilde görülebiliyor.

Veriler Sürekli Güncelleniyor

Sistemde yer alan bilgiler emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uygulamaları kapsıyor.

Paylaşılan veriler:

  • Her 30 dakikada bir güncelleniyor

  • Anlık değişiklik gösterebiliyor

Bu nedenle yola çıkıldıktan sonra yeni radar noktalarının eklenebileceği unutulmamalı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bayram Tedbirlerini Açıkladı
Örnek Güzergâh Kullanımı

Örneğin Kahramanmaraş Onikişubat’tan Mersin Yenişehir’e giden bir sürücünün güzergâh üzerinde karşısına çıkabilecek radar, hız koridoru ve kontrol noktaları şöyle listeleniyor:

Sisteme göre bu rota üzerinde:

  • 3 radar noktası

  • 10 kontrol noktası

  • 0 hız koridoru

bulunuyor.

Detaylara bakıldığında:

  • Kahramanmaraş’ta 1 radarlı, 2 radarsız uygulama

  • Osmaniye’de 1 radarsız uygulama

  • Adana’da 1 radarlı, 5 radarsız uygulama

  • Mersin’de 1 radarlı, 2 radarsız uygulama

yer aldığı görülüyor.

Bu veriler sayesinde sürücüler, hangi bölgelerde denetim yoğunluğunun arttığını önceden görebiliyor.

Radar Noktaları Önceden Görülebiliyor

2025 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte vatandaşlar, yola çıkmadan önce radar ve kontrol noktalarının yoğunluğunu öğrenebiliyor.

Sistem üzerinden başlangıç ve varış noktası seçilerek güzergâh üzerindeki denetim sayıları görüntülenebiliyor.

Platforma şu adresten erişilebiliyor:
👉 İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları

Amaç: Daha Güvenli Trafik

Yetkililer, bu uygulamayla sürücülerin denetimlerden haberdar olarak daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Tüm bu çalışmaların temel amacı ise bayram sürecinde trafik kazalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak.