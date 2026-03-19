Bayram Trafiğinde Yeni Dönem
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş memleketine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Yoğun trafik öncesinde İçişleri Bakanlığı’ndan sürücülere önemli bir hizmet sunuldu.
Bakanlık tarafından geliştirilen dijital sistem sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri güzergâh üzerindeki trafik denetimlerine dair bilgi alabiliyor.
Sistem Nasıl Çalışıyor?
Uygulama, sürücülere birebir konum paylaşımı yapmak yerine genel bir denetim yoğunluğu sunuyor. Böylece sürücüler yol üzerindeki radar ve uygulama sayıları hakkında fikir sahibi olabiliyor.
Harita üzerinde yakınlaştırma yapıldığında ise kontrol noktalarının bulunduğu bölgeler daha net şekilde görülebiliyor.
Veriler Sürekli Güncelleniyor
Sistemde yer alan bilgiler emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uygulamaları kapsıyor.
Paylaşılan veriler:
Her 30 dakikada bir güncelleniyor
Anlık değişiklik gösterebiliyor
Bu nedenle yola çıkıldıktan sonra yeni radar noktalarının eklenebileceği unutulmamalı.
Örnek Güzergâh Kullanımı
Örneğin Kahramanmaraş Onikişubat’tan Mersin Yenişehir’e giden bir sürücünün güzergâh üzerinde karşısına çıkabilecek radar, hız koridoru ve kontrol noktaları şöyle listeleniyor:
Sisteme göre bu rota üzerinde:
3 radar noktası
10 kontrol noktası
0 hız koridoru
bulunuyor.
Detaylara bakıldığında:
Kahramanmaraş’ta 1 radarlı, 2 radarsız uygulama
Osmaniye’de 1 radarsız uygulama
Adana’da 1 radarlı, 5 radarsız uygulama
Mersin’de 1 radarlı, 2 radarsız uygulama
yer aldığı görülüyor.
Bu veriler sayesinde sürücüler, hangi bölgelerde denetim yoğunluğunun arttığını önceden görebiliyor.
Radar Noktaları Önceden Görülebiliyor
2025 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte vatandaşlar, yola çıkmadan önce radar ve kontrol noktalarının yoğunluğunu öğrenebiliyor.
Sistem üzerinden başlangıç ve varış noktası seçilerek güzergâh üzerindeki denetim sayıları görüntülenebiliyor.
Platforma şu adresten erişilebiliyor:
👉 İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları
Amaç: Daha Güvenli Trafik
Yetkililer, bu uygulamayla sürücülerin denetimlerden haberdar olarak daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmasının hedeflendiğini belirtiyor.
Tüm bu çalışmaların temel amacı ise bayram sürecinde trafik kazalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak.