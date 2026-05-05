Üniversite yıllarının zorluklarını yakından bildiğini dile getiren Sayan Kaya, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

"Tıp fakültesini okumak istiyordum ama o zaman İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Çapa Tıp fakültelerinde başörtülü kızlar üniversitenin kapısından dahi alınmıyordu. İkna odalarında üniversiteli kızlar inançlarından taviz vermeye, başörtülerini açmaya ve sözde, tırnak içinde söylüyorum, 'modern bir gelecek' için başlarını açmaya ikna edilmeye çalışılıyordu. Aslında her türlü psikolojik şiddete maruz kalıyorlardı ve bir üniversitenin çatısı altında bütün bunlar oluyordu. O günlerden bugünlere üniversitelerimiz her türlü düşüncenin, fikrin, kıyafetin özgürce ifade edilebildiği yerler haline geldi. Bu ülkenin gençleri arasındaki ayrım ortadan kalktı. Ülkenin genç kadınları, başı açık ya da başörtülü, kılık kıyafeti nasıl olursa olsun özgür bir şekilde eğitim haklarının uygulandığı çatı haline geldi üniversitelerimiz."

Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle güçlendiğini ifade eden Kaya, "Eski Türkiye'de dünyanın liderleriyle rekabet edebilen bir lider yoktu. Amerikan liderlerinin karşısında böyle eğilmiş, büzülmüş Türkiye başbakanları görüyorduk ama bugün Türkiye lideriyle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte küresel arenada, diplomasi ve siyasette her zaman masa kuran, söz sahibi olan, diyalog zemini oluşturan, barışın ve güvenin adresi olan bir ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.