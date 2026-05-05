Gerçekleştirilen görüşmede, KMTSO’nun öncülüğünde yürütülen ve özellikle istihdamın artırılması ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesine odaklanan mevcut projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Kahramanmaraş iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, bu projelerin daha geniş kitlelere ulaşması ve etkisinin artırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Buluntu: “Uluslararası İş Birlikleri Kritik Öneme Sahip”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, görüşmede yaptığı değerlendirmede, uluslararası kurumlarla kurulan güçlü iş birliklerinin Kahramanmaraş’ın ekonomik toparlanma ve dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, “Deprem sonrası süreçte şehrimizin yeniden ayağa kalkması, üretim ve ihracat gücünün artırılması adına uluslararası paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmalar büyük önem taşımaktadır. GIZ ile geliştirdiğimiz iş birliklerini daha da ileriye taşıyarak, üyelerimizin küresel ölçekte daha rekabetçi hale gelmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GIZ’den İş Birliği Vurgusu

GIZ Türkiye Ülke Direktörü Robert Kuenne ise Kahramanmaraş’ın üretim potansiyeline ve girişimcilik kapasitesine dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve özel sektörün güçlendirilmesine yönelik projelerde iş birliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ortak Projeler İçin Yol Haritası

Ziyaret kapsamında, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak somut adımların atılması yönünde iyi niyet temennileri paylaşıldı.