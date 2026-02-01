AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılım ve birlik beraberlik vurgusuyla gerçekleştirildi. Teşkilat mensuplarının bir araya geldiği toplantıda, yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de istişare edildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, kadınların teşkilat içerisindeki emeğinin ve fedakârlığının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yavuz, sahada gece gündüz demeden çalışan kadınların AK Parti’nin başarısında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Birlik ve kardeşlik ruhunun ön plana çıktığı toplantıda, sosyal çalışmalar, mahalle ziyaretleri ve kadınlara yönelik projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Danışma Meclisi Toplantısı, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.