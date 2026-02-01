Türkiye’nin savunma sanayisindeki gurur projelerine imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Kahramanmaraş’ta 12 Şubat’ta atılacak temelle birlikte kente hem yüksek teknoloji yatırımı hem de yeni bir istihdam kapısı kazandırmaya hazırlanıyor.

Bakan Kacır Kahramanmaraş'ı daha fazla yatırım, istihdam ve üretimle buluşturacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta kurduğumuz iki deneme teknoloji atölyesinde ortaokul ve lise öğrencilerimiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları programında Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Milli Teknoloji Atölyesi'yle de gençlerimizin hayallerini gerçeğe, fikirlerini projeye dönüştüreceği bir merkezi üniversitemize kazandırmış olacağız. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çünkü az önce kıymetli bakanımız da ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir temel atma töreni gerçekleşecek.

ANKA'nın, Aksungur'un, Hürkuş'un, Hürjet'in, Atak'ın, Gökbey'in, KAAN'ın yapım sürecini gerçekleştiren iftihar kaynağımız, milli gururumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacaktır. Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları inşallah milli teknoloji hamlesinin de öncüleri olacak. Kahramanmaraş'ı daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle buluşturacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Bakınız sadece bugün ilimizde açılışını gerçekleştireceğimiz 18 projenin toplam büyüklüğü 6,4 milyar lira."