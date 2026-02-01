Kahramanmaraş’ta kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuru meyveler, Ramazan ayı öncesinde yeniden vatandaşların gündemine geldi. Hurma, kuru incir, üzüm sucuğu ve pestil gibi yöresel ve geleneksel ürünler, özellikle iftar ve sahur sofraları için en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Kent genelinde satışa sunulan kuru meyve çeşitleri, kalite ve ebatlarına göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor. Üzüm sucuğunun kilosu 300 ila 700 lira, kuru incirin fiyatı 400 ile 700 lira arasında değişirken, hurma çeşitleri ise 250 liradan başlayıp 700 liraya kadar yükseliyor. Medine hurmasının ortalama fiyatının ise 600 lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Ramazan ayına kısa bir süre kala henüz yoğun bir alışveriş hareketliliği yaşanmazken, esnaf önümüzdeki günlerde talebin artmasını bekliyor. Vatandaşların özellikle Ramazan öncesi alışverişlerini son günlere bıraktığı belirtiliyor.