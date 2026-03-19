Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik artmaya devam ediyor. Vatandaşlar bayramı en iyi şekilde karşılamak için alışverişlerini sürdürürken, özellikle giyim mağazalarında yoğunluk dikkat çekiyor.

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi’nde bulunan mağazalarda alışveriş yoğunluğu gün boyu devam ediyor. Bu kapsamda Marka City de bayram alışverişinin önemli adreslerinden biri haline geldi.

İşletme sahibi Bülent Kalaycı, bayram öncesi yaşanan yoğunluğu Aksu Haber’e değerlendirerek, vatandaşların özellikle son günlerde alışverişe daha fazla yöneldiğini belirtti. Kalaycı, bayram hazırlıklarının hız kazandığını ve mağazalarda hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bayram alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşların çarşıya olan ilgisinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.