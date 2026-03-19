Dernek tarafından organize edilen program kapsamında, bir Güzellik Merkezi’nin ev sahipliğinde yetim kız çocuklarının saç bakımları yapıldı. Miniklerin bayrama mutlu ve özgüvenli bir şekilde hazırlanması amaçlanan etkinlikte, çocukların yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti.

Etkinlik sadece bakım hizmetiyle sınırlı kalmazken, çocuklara bayramlık hediyeler de verildi. Bayram sevincine ortak olan bu anlamlı organizasyona katkı sunan kişilere de teşekkür edildi. Yesevi Derneği yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, özellikle çocukların yüzünü güldüren projelere önem verdiklerini ifade etti.