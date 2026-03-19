Mesajında Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Buluntu, bayramların toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekti.

Başkan Buluntu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’ı geride bırakırken; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; toplumsal dayanışmanın güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün daha da anlam kazandığı müstesna günlerdir.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak bizler de üretim, yatırım ve istihdamla şehrimizin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam ederken; bayramların getirdiği bu güçlü dayanışma ruhundan ilham alıyoruz. Depremlerin ardından büyük bir azim ve kararlılıkla yeniden ayağa kalkan Kahramanmaraş’ımız, iş dünyamızın gayreti, devletimizin güçlü desteği ve milletimizin dayanışmasıyla yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

İnanıyoruz ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece şehrimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”