"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ramazan ayı boyunca sabrı, paylaşmayı ve dayanışmayı daha derinden idrak ettik. Bu manevi atmosferi geride bırakıp bir bayrama daha ulaştık.

Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu ve toplumsal bağlarımızın güçlendiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, küçüklerimizi sevindirmeyi ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ihmal etmemeliyiz.

Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve güçlü dayanışma ruhuyla her zaman birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin, bu bayramı da aynı sevgi ve kardeşlik duyguları içerisinde idrak edeceğine yürekten inanıyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbet bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi