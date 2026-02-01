HG Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Beşir Şahin İnceer, 6 Şubat depremlerinin ardından bel fıtığı şikâyetlerinde önemli bir artış görüldüğünü belirtti. İnceer, erken tanı ve düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. İnceer, deprem sonrası muayeneye gelen hastalardan sıkça “Ağrılar depremden sonra başladı”, “Bir anda ortaya çıktı” gibi ifadeler duyduklarını söyledi. Depremin, bel omurgasını ani ve kontrolsüz hareketler, ağır yük taşıma, uygun olmayan zeminlerde uzun süre yatma veya uyuma gibi etkenlerle zorladığını ifade etti.

İnceer, bel fıtığı şikâyetlerinin yalnızca fiziksel nedenlerle ortaya çıkmadığını, deprem sonrası sürecin psikolojik etkilerinin de önemli olduğunu belirtti. Sürekli tetikte olma hali ve kasların gevşeyememesi, bel ve sırt kaslarında kalıcı kasılmalara yol açabiliyor; bu durum yeni fıtık oluşumuna veya mevcut fıtıkların şikâyet vermesine neden olabiliyor.

Bel fıtığı belirtilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğine de dikkat çeken İnceer, depremden aylar sonra belden bacağa yayılan ağrı, uyuşma, yanma ve güç kaybı şikâyetleriyle başvuran hastaların bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle bel fıtığının “gecikmiş bir deprem etkisi” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Uzm. Dr. İnceer, geçmeyen bel ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini ve sağlık profesyonelleri tarafından takip edilmesinin önemini vurguladı.