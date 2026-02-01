Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesine düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Vadisi’nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir noktayı en az bir füze ile hedef aldı. Vurulan bölgenin, yürürlükteki ateşkes anlaşması gereği İsrail güçlerinin çekilmesi gereken alanlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeydoğusunda eş zamanlı patlatmalar gerçekleştirdiğini, askeri araçlar ve vinçlerden yoğun ateş açıldığını belirtti. İsrail’e ait askeri birliklerin Refah’ın batısı ile Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna da ateş açtığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail donanmasının, Gazze Şeridi’nin kuzey açıklarında denize doğru ateş açtığı bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025’te başlayan ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 509 Filistinli hayatını kaybetti, 1405 kişi ise yaralandı.