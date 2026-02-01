Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi’nde ikamet eden 18 yaşındaki Soner Atalay’dan gece saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve ilgili ekipler tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Soner Atalay’ın cansız bedeni, Beyceğiz Mahallesi Köroğlu Sokak’ta bulunan su deposunda tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Atalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe genelinde üzüntüyle karşılandı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Soner Atalay’ın cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.