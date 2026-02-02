Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün boyunca hava koşulları hızla değişecek. Haftanın ilk günlerinde yağış etkili olurken, hafta ortasında sıcaklıklar artacak, cuma günü ise yeniden sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre vatandaşların özellikle yağışlı günlerde dikkatli olması gerekiyor.

02 Şubat Pazartesi | Sağanak Yağışlı

En düşük: 9°C

En yüksek: 13°C

Hafta sağanak yağışla başlıyor. Yüksek nemle birlikte hava daha serin hissedilecek. Gün boyu aralıklarla etkili yağış bekleniyor.

03 Şubat Salı | Yağmurlu

En düşük: 8°C

En yüksek: 11°C

Salı günü yağış devam ediyor ancak pazartesiye göre daha zayıf. Islak zemin ve sabah saatlerinde sis ihtimaline karşı sürücüler dikkatli olmalı.

04 Şubat Çarşamba | Az Bulutlu

Yağışlara kısa bir mola… Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta hava az bulutlu. Sabah saatlerinde soğuk hissedilirken, gün içinde sıcaklıklar artacak.

05 Şubat Perşembe | Parçalı Bulutlu

En düşük: 4°C

En yüksek: 15°C

Haftanın en ılık günü perşembe olacak. Yağış beklenmezken, açık hava planları için en uygun gün olarak öne çıkıyor.

06 Şubat Cuma | Sağanak Yağışlı

En düşük: 6°C

En yüksek: 12°C

Hafta yeniden sağanak yağışla kapanıyor. Cuma günü özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağışın etkisini artırması bekleniyor.

5 Günlük Haritalı Tahmin