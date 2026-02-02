Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yılın ilk taksit ödemeleri için bugün son gün. Süresinde ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da ödeme imkânı bulunuyor.

Vergi borcunu dijital ortamdan ödemek isteyenler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Bu sistemde ödeme için plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Dijital sistemler 00.10 – 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yetkililer, araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması gerektiğini hatırlatırken, ödeme yapılmaması halinde borca aylık gecikme faizi uygulanacağını belirtiyor.